Москва, , 16:33 — REGNUM На военно-техническом форуме «Армия-2020», который откроется в ближайшее воскресенье, будет показан экспортный вариант танка Т-90М «Прорыв» — Т-90МС, сообщает 20 августа пресс-служба концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ).

Отмечено, что Т-90МС, так же как и Т-90М «Прорыв», является глубокой модернизацией самого коммерчески успешного танка XXI века Т-90С.

По утверждению пресс-службы, модернизация настолько значительная, что Т-90МС можно считать практически новым танком.

Кроме того, отмечена модульность конструкции нового танка, обеспечивающая быстрое наращивание характеристик при последующих модернизациях.

«Модульность построения конструкции обеспечивает наращивание характеристик при последующих модернизациях. Высокие показатели Т-90МС подтверждены необходимым объемом испытаний, в том числе в жарких пустынных условиях», — указано в сообщении пресс-службы УВЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля 2020 года Минобороны РФ сообщило о начале поставок в российскую армию основных боевых танков Т-90М «Прорыв». 13 апреля первые Т-90М поступили в гвардейскую Таманскую дивизию.

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