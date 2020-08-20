Сеул, , 12:33 — REGNUM В сети появилась первая фотография седана Hyundai Sonata N Line последнего поколения. Снимок размещен на портале Korean Car Blog.

Hyundai Sonata N Line Korean Car Blog

Обновленный вариант четырёхдверки будет оснащён 2,5-литровым турбированным мотором мощностью 290 л. с. (422 Нм). Движок будет работать с 8-скоростным «роботом» с двумя мокрыми сцеплениями.

Автопроизводитель пока не раскрывает информацию о динамических показателях новинки. Однако известно, что подвеска авто будет иметь более жесткие пружины и усиленные стабилизаторы.

Что же касается внешнего вида Hyundai Sonata N Line, то судя по фото, он станет более эффектным благодаря иному переднему бамперу, модернизированной решетке радиатора, черным корпусам зеркал заднего обзора, а также накладкам на пороги и стильным колёсным дискам.

Дебют новинки должен состояться на авторынке Южной Кореи в третьем квартале нынешнего года.

Напомним, в июле текущего года дилеры Hyundai в РФ реализовали 14 319 автомобилей, что на 3% больше, чем год назад.

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