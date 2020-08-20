Лондон, , 12:08 — REGNUM Британский автопроизводитель Rolls-Royce выпустил анимационный ролик, в котором сообщается о звукопоглощающих свойствах нового поколения роскошного седана Ghost. Видео размещено на канале Rolls Royce Americas в YouTube.

Для блокировки шумов от 6,75-литрового мотора V12 специалисты марки установили моторный щит с двойными стенками.

Поглощение внешних звуков обеспечено заполнением полостей в крыше, багажнике, полу и дверях более чем сотней килограммов звукопоглощающих материалов. Также в авто установлены стеклопакеты с прозрачным композитным центральным листом. «Обута» машина в специальные шины, покрытые легкой звукоизоляционной пеной.

«Исключительное акустическое качество нового Ghost является результатом значительных инженерных разработок и пристального внимания к деталям, но на самом деле оно подкреплено запатентованной алюминиевой архитектурой», — отметил руководитель отдела акустической инженерии Ghost Том Дэвис-Ризон.

Ранее генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Отвос-Мюллер заявил, что компания планирует создать первый в истории марки серийный электромобиль.

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