Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Самую низкую в мире Lada 4×4 (Niva) построили автолюбители из Санкт-Петербурга. Видео с необычным авто размещено на канале 808 в YouTube.

Свой проект создатели модернизированного автомобиля назвали «Нива Текстура». Нижняя часть кузова «Нивы» спилена до уровня фар, а в несущую часть кузова были внесены значительные изменения. Разработчики оснастили модель мостом и подрамником от «Жигулей», чтобы колеса смогли поместиться.

Кроме того, автомобиль теперь имеет сдвижную крышу, капот с щелями под колёса и карбюраторный мотор. Также модель укомплектовали оригинальной светотехникой. Выхлопная труба была выведена в правое переднее крыло.

Из-за занижения кузова пришлось сократить объём топливного бака до пяти литров и расположить его в салоне.

Напомним, российская компания «Супер-Авто» в Германии планирует начать мелкосерийное производство вседорожника с пластиковым кузовом на базе Lada 4×4.

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