Токио, , 10:56 — REGNUM Японский автопроизводитель Subaru представил универсал Levorg второго поколения с турбомотором 1.8. Об этом сообщает издание «Авторевю».

Универсал создан на базе модели Subaru Impreza. Он будет продаваться в первую очередь на авторынках Японии и Европы. Стоит отметить, что сама Impreza собирается на модульной платформе SGP.

Авто оформлено в новом фирменном стиле Bolder. Дизайн модели характеризуется более угловатыми и крупными элементами. Новый Levorg стал на 650 мм длиннее (4755 мм), а его колёсная база выросла до 2670 мм.

Автопроизводитель оснастил модель передними стойками McPherson, задней подвеской на двойных поперечных рычагах и электрическим усилителем тормозов.

В движение машину приводит новый оппозитный турбированный силовой агрегат CB18 рабочим объёмом 1,8 л. Мощность мотора составляет 177 л. с. (300 Нм).

Напомним, в начале 2021 года в России начнутся продажи Subaru Outback шестого поколения.

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