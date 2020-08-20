Берлин, , 10:41 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porsche вывел на тесты универсал Taycan Cross Turismo. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Испытания авто прошли на трассе Нюрбургринг.

Новинка, по данным журналистов, будет иметь тот же мотор, что и его собрат-седан. Таким образом, производительность мотора будет варьироваться от 530 до 761 л. с.

Стоит обратить внимание на то, что Taycan Cross Turismo является первым универсалом в линейке электрических Porsche на базе Taycan. По информации издания, уже в ближайшие годы немецкая компания выведет на рынок новые модификации своего электрокара.

Ожидается, что официальная премьера авто состоится до конца нынешнего года.

Ранее Porsche представил спортивную систему выхлопа для Cayenne GTS Coupe. Разработки этой системы специалисты компании вели четыре года.

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