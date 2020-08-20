Канберра, , 09:55 — REGNUM В Австралии владелец модели Mercedes Unimog переделал её в дом на колесах, который может преодолевать бездорожье. Об этом сообщается на канале Ronny Dahl в YouTube.

За основу была выбрана модификация Unimog U1300 L37 1992 года выпуска, которая была довольно серьезно модернизирована. Во время модернизации на авто были установлены дополнительные светодиодные фонари и топливный бак емкостью 220 литров, а также многое другое.

В движение автодом приводит рядный шестицилиндровый дизельный мотор с непосредственным впрыском. По словам владельца грузовика, до сих пор проблем с этим двигателем не было.

Автодом оснащён генератором, системой фильтрации воды, надувной палаткой, которая располагается на крыше, а также центральной системой подкачки шин.

Ранее компания Midwest Automotive Design представила роскошный автодом Daycruiser 144, созданный на основе Mercedes-Benz Sprinter. Длина салона кемпера составляет 7,3 метра.

Читайте также: В Московской области создали автодом из УАЗ «Пикап»