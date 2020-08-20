Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Пикап Chevrolet Colorado нынешнего поколения может получить более внедорожную версию Baja. Об этом сообщает издание GM-Trucks.com.

На данный момент подробностей о новинке очень мало. Ожидается, что вседорожная версия Baja Mode Chevrolet Colorado ZR2 появится после 2021 года.

По информации журналистов, благодаря версии Baja Mode пикап Colorado ZR2 получит обновления как аппаратного, так и программного обеспечения. Модернизации подвергнутся опция контроля устойчивости и детали подвески.

Пикап Colorado в новой версии, скорее всего, будет укомплектован 2,7-литровым четырехцилиндровым мотором GM с турбонаддувом. Он будет агрегатироваться с 10-скоростной трансмиссией.

Напомним, в конце июля компания Chevrolet начала продажи в Южной Америке рестайлингового пикапа Colorado под индексом S10. Эта версия создана с тремя типами кузова: с однорядной, двухрядной кабиной и с шасси без грузовой платформы.

Читайте также: В США продаётся тюнингованный Chevrolet Camaro SS Convertible