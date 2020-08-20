Петропавловск-Камчатский, , 09:32 — REGNUM Лётчики-истребители отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированного на Камчатке, отработали перехват условного нарушителя воздушного пространства России на высотах, близких к предельным. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

Проведение учебного воздушного боя на высотах более 20 километров стало «одним из этапов совершенствования экипажами навыков пилотирования, необходимых для несения боевого дежурства по противовоздушной обороне».

В роли нарушителя воздушной границы выступил один из модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, перед экипажем которого была поставлена задача на высоте более 20 километров на сверхзвуковой скорости проникнуть в российское воздушное пространство и достигнуть установленного рубежа. В случае обнаружения экипаж «нарушителя» должен был уйти от преследования, используя для этого все возможности самолёта.

На перехват цели вылетел другой высотный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ. Его экипаж выполнил самостоятельный поиск условного противника, после чего произвёл по «нарушителю» электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности. Данные объективного контроля показали, что самолёт «нарушителя» был сбит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский истребитель МиГ-31БМ поднимался на перехват американского военного самолёта над нейтральными водами Баренцева моря. Экипаж истребителя с безопасного расстояния идентифицировал объект как самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США. После разворота американского самолёта от государственной границы российский перехватчик благополучно вернулся на аэродром базирования.

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