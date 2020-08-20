Москва, , 09:24 — REGNUM В этом году международный военно-технический форум «Армия-2020», несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, посетят делегации примерно из 60 стран мира. Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

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Участие в нём примет и Ростех. Всего для показа на форуме подготовлено свыше 1,1 тыс. видов вооружений, военной, гражданской и специальной техники.

«Вниманию партнеров мы предлагаем рекордную по масштабам экспозицию, — подчеркнул Чемезов, слова которого приводит ТАСС. — В том числе порядка 70 новинок, которые ранее не демонстрировались».

По его словам, увидеть новые образцы получат возможность и те партнёры, которые не смогли приехать на форум. Для них подготовлен план дистанционного проведения презентаций.

Так, среди новых образцов вооружения в сфере авиации будут продемонстрированы экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57Э, обновленные вертолёты Ми-35П и Ми-171Ш. Среди стрелкового оружия новинками станут пистолеты «Аспид» и «Полоз». Кроме того, впервые будет показана парашютная система спецназначения «Стайер» для десантирования с высот от 700 до 8 тыс. метров от холдинга «Технодинамика».

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Добавим, что в этом году Ростех, помимо оборонной продукции, представит на «Армии-2020» широкий перечень продукции для противодействия распространению коронавирусной инфекции. В их числе аппараты ИВЛ, автоматизированные потоковые тепловизоры, оборудование для выявления коронавируса в воздухе, приборы для обеззараживания помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, ставший ежегодным военно-технический форум «Арми-2020» пройдёт в Одинцовском районе Подмосковья с 23 по 29 августа 2020 года. Ожидается, что участие в выставочной экспозиции форума примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 28 тыс. образцов своей продукции и технологий.

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