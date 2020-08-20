Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Американский стартап SkyDeck при поддержке Калифорнийского университета создаёт приложение, которое предоставит возможность предотвратить дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов. Об этом сообщается на сайте Berkeley News.

Программное обеспечение (ПО) будет устанавливаться на смартфон. Оно будет анализировать местоположение, скорость и траектории движения машины и пешеходов. Если возникнет вероятность ДТП, то приложение заранее проинформирует пользователей об этом.

Разработчики уверяют, что вся информация о пользователях будет зашифрованной.

При загрузке ПО в систему безопасности автомобиля оно может активировать клаксон и мигание передними фарами с целью предупреждения пешехода об опасности. Также приложение в связке с системами авто способно задействовать тормоза и остановить авто.

Ранее стало известно, что компания Tesla разрабатывает приложение Tesla App для гаджетов, которое будет использоваться в качестве ключа.

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