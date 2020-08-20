Нью-Дели, , 08:33 — REGNUM Первое поколение модели Renault Duster для индийского рынка получило пересмотренную линейку силовых агрегатов. Об этом сообщает пресс-центр марки.

Базовый атмосферный мотор рабочим объёмом 1,5 литра и производительностью 106 л. с. был модернизирован под новые эконормы BS6 (аналог Euro 6).

При этом дизельный турбомотор (85 либо 110 л. с.) покинул моторную линейку, поскольку его подстройка под новый экологический стандарт привела бы к значительному увеличению стоимости агрегата. В итоге дизель заменили турбомотором на 1,3 литра и мощностью 156 л. с. (254 Нм).

Стоит отметить, что Renault Duster с турбированным силовым агрегатом уже продаётся в Индии. Стоимость модели составляет от 14 тыс. долларов (порядка 1,021 млн рублей).

Напомним, в июле нынешнего года дилеры Renault в РФ больше всего продали моделей Logan — 3719 авто, что на 13% больше, чем год назад.

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