Москва, , 05:56 — REGNUM Разработку нового ручного пулемёта по заказу Минобороны России начали специалисты концерна «Калашников», об этом 20 августа сообщил журналистам генеральный директор концерна Дмитрий Тарасов.

По его словам, речь идёт об РПК-16, по которому российское оборонное ведомство уточнило требования, в том числе их боевого применения.

«И если ранее работа над РПК-16 велась концерном в инициативном порядке, то теперь мы занимаемся разработкой легкого пулемета уже в рамках государственного оборонного заказа», — объяснил он Тарасов.

Прототип этого изделия под названием РПЛ-20 разработчики планируют показать на форуме «Армия-2020» в августе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ручной пулемёт РПК-16, разработанный концерном «Калашников», отличается от своего знаменитого предшественника РПК новым магазином на 95 патронов, возможностью установки стволов различной длины, сошек и разнообразных дополнительных рукояток, фонарей, оптических, коллиматорных и тепловизионных прицелов, а также телескопическим прикладом регулируемой длины.