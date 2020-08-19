Будапешт, , 21:13 — REGNUM Венгрия стала первым государством Евросоюза и Североатлантического альянса, заключившим контракт на закупку для своих Сухопутных войск новейших боевых машин пехоты (БМП) KF41 «Линкс», созданных немецкой компанией Rheinmetall.

БМП Lynx Shaun Connors

Об этом сообщается в совместном заявлении министра инноваций и технологий Ласло Палковича и уполномоченного правительства Венгрии по вопросам национальной оборонной промышленности, развития обороны и координации модернизации вооружений Гашпара Марота.

В частности, 17 августа был подписан контракт с Rheinmetall о создании на территории Венгрии совместного предприятия по сборке новой боевой машины пехоты. Общая стоимость проекта превышает 2 млрд. евро.

По словам Ласло Палковича и Гашпара Марота, это позволит не только перевооружить Сухопутные войска, но и расширить возможности военной промышленности Венгрии.

Справка ИА REGNUM: немецкая компания Rheinmetall Defense разработала семейство из двух гусеничных БМП «Линкс» в вариантах KF31 и KF41. KF41 может оснащаться двухместной башней с 35-мм пушкой и способна перевозить в десантном отделении восемь пехотинцев с вооружением. KF31 отличается меньшим десантным отсеком, рассчитанным на шесть бойцов.

По некоторым данным, эта БМП массой до 44 тонн может оснащаться комплексом активной защиты, разработка которого завершается в Германии.

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