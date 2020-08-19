Пекин, , 18:35 — REGNUM Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» обладает такими характеристиками, что её не сможет перехватить ни одна из существующих систем противоракетной обороны (ПРО), включая системы ПРО США, сообщает 19 августа китайское информационное агентство «Синьхуа».

По мнению авторов китайского агентства, «Циркон» не только развивает огромную скорость, но и способен маневрировать, а также обладает стелс-характеристиками.

Всё это делает гиперзвуковые ракеты «Циркон» одним из главных козырей Военно-Морского флота России, отмечают авторы «Синьхуа».

Стоит отметить, что большая часть тактико-технических характеристик российской гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон» до сих пор засекречены.

На сегодняшний день известно, что испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков» прошли успешно и подтвердили расчётные характеристики скорости, точности поражения целей и дальности действия.

Как сообщало ИА REGNUM, во время недавнего Военно-морского парада в Санкт-Петербурге президент Российской Федерации Владимир Путин официально заявил, что эти ракеты скоро поступят в войска.

Ранее сообщалось, что все российские боевые корабли и подлодки будут оснащаться универсальными пусковыми установками, позволяющими применять гиперзвуковые ракеты «Циркон».

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