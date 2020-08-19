Берлин, , 14:13 — REGNUM Специалисты немецкого автопроизводителя Mercedes-AMG начали тесты гиперкара One, созданного на основе технологий «Формулы 1». Видео и фото с испытаний модели распространила пресс-служба компании.

Тестирование автомобиля проходило на гоночной трассе в Аффальтербахе (Германия).

Силовой агрегат гиперкара включает в себя: три электромотора и 1,6-литровый мотор V6 с турбированным наддувом, который установлен в болидах Формулы-1. Общая производительность агрегата составит более 1000 «лошадей» (11 000 об/мин).

В демонстрационном видео можно услышать низкий гул двигателя внутреннего сгорания и вой электромотора. Это звучание одновременно напоминает дорожный автомобиль и гоночный болид.

Напомним, в начале августа нынешнего года дилеры компании Mercedes-Benz в Великобритании начали приём заказов на Sprinter с электромотором.

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