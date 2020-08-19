Москва, , 12:18 — REGNUM Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) запатентовал дизайн мотоцикла Aurus. Изображение авто размещено в базе Роспатента.

НАМИ числится как патентообладатель, но разработкой мотоцикла занимается концерн «Калашников». Пока о байке мало информации.

По предварительным данным, мотоцикл будет оборудован электрическим агрегатом. Модель появиться в двух версиях.

Серийный выпуск бака может начаться в 2023 году.

Напомним, производство автомобилей Aurus налажено на предприятии ФГУП НАМИ в Москве. В следующем году выпуск моделей будет организован также на площадке Sollers в Елабуге.

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