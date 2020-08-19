Москва, , 11:50 — REGNUM Российские военные смогут прогнозировать наиболее вероятные маршруты движения беспилотных летательных аппаратов противника. Такую возможность даст новая разработка военной академии Воздушно-космической обороны. Об этом в интервью газете «Красной звезде» сообщил начальник академии генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

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Он пояснил, что речь идёт об интеллектуальной системе определения областей маршрутов полёта БПЛА. Этот экспонат будет представлен на форуме «Армия-2020».

Ляпов пояснил, что беспилотные летательные аппараты стали в последнее время важными и опасными средствами воздушного нападения.

«Особенно это наглядно показало их применение против группировки ПВО в Сирийской Арабской Республике, — добавил начальник академии. — Наша разработка позволяет существенно снизить эффективность применения БПЛА противником».

Это стало возможным за счёт определения наиболее вероятных маршрутов их движения к объектам удара и построения соответствующей группировки средств ПВО на этих маршрутах.

Как сообщало ИА REGNUM, ставший ежегодным военно-технический форум «Арми-2020» пройдёт в Одинцовском районе Подмосковья с 23 по 29 августа 2020 года. Ожидается, что участие в выставочной экспозиции форума примут более 1,5 тыс. предприятий и организаций, которые представят свыше 28 тыс. образцов своей продукции и технологий.