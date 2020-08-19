Москва, 19 августа 2020, 11:51 — REGNUM Южнокорейская компания Kia представит новый минивэн минивэн Carnival четвертого поколения в России в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Carnival нового поколения на 40 мм длиннее предшественника. Длина минивэна составила 5155 мм.
Характерная для автомобилей южнокорейской марки решетка радиатора Carnival в стиле «улыбка тигра» объединена с высокотехнологичными фарами. Экстерьер новинки отличается также боковой полосой, которая протянулась по всей длине кузова.
Внутри модели появился панорамный сенсорный экран на центральной панели. А в моторной гамме у нового Kia Carnival агрегаты новейшей линейки Smartstream, которые идут в паре с восьмиступенчатым «автоматом».
Напомним, 18 августа компания Kia представила новый минивэн минивэн Carnival в Южной Кореи.
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