Москва, , 11:51 — REGNUM Южнокорейская компания Kia представит новый минивэн минивэн Carnival четвертого поколения в России в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Carnival нового поколения на 40 мм длиннее предшественника. Длина минивэна составила 5155 мм.

Характерная для автомобилей южнокорейской марки решетка радиатора Carnival в стиле «улыбка тигра» объединена с высокотехнологичными фарами. Экстерьер новинки отличается также боковой полосой, которая протянулась по всей длине кузова.

Внутри модели появился панорамный сенсорный экран на центральной панели. А в моторной гамме у нового Kia Carnival агрегаты новейшей линейки Smartstream, которые идут в паре с восьмиступенчатым «автоматом».

Напомним, 18 августа компания Kia представила новый минивэн минивэн Carnival в Южной Кореи.

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