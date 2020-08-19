Лондон, , 11:34 — REGNUM Британский автопроизводитель Rolls-Royce опубликовал видео — тизер, в котором рассказывается о возможностях обновленного седана Ghost. Ролик размещён на канале autoevolution в YouTube.

В видео сообщается о высокотехнологичной подвеске Planar обновлённого Rolls-Royce Ghost, а также о приводе 4×4 и управляемых задних колесах будущей новинки.

Кроме того, автопроизводитель снабдил модель системой Flagbearer, которая сканирует дорожное покрытие впереди, чтобы подготовить подвеску к дорожным условиям.

Что касается внешнего вида, то он не будет сильно отличаться от предыдущих версий модели. В салоне автомобиля появится цифровая «приборка» с широкоформатным экраном информационно-развлекательной системы.

Ожидается, что в движение машину будет приводить 6,75-литровый V12 производительностью порядка 560 л. с.

Ранее гендиректор Rolls-Royce Торстен Отвос-Мюллер заявил, что компания Rolls-Royce Motor Cars планирует расширить свою модельную линейку первым в истории марки серийным электрокаром.

Читайте также: Тюнеры оснастили 50-летний Rolls-Royce мотором от Tesla