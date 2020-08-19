Тольятти, Самарская область, , 10:18 — REGNUM Автоконцерн АвтоВАЗ начал выпуск новой специальной версии Lada Xray Cross Black. Об этом сообщается на странице группы «AvtoVAZ News» в социальной сети «ВКонтакте».

Отличительной особенностью Lada Xray Cross в исполнении Black станет черный цвет салона автомобиля. В этом цвете будут выровнены потолок, поручни, отделка стоек и блок системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, оттенок отделочного материала сидений также будет более темного цвета в отличие от стандартных моделей.

Крыша и корпуса зеркал спецверсии получат чёрно-глянцевое покрытие. При этом колесные диски Lada Xray Cross Black получит от версии Xray Cross Instinct.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ выпустит новую версию Lada Xray Cross Black специально для молодежной аудитории. Модели будут идти с мотором на 1,6 л мощностью 113 л. с.

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