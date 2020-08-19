Лондон, , 08:54 — REGNUM Британский автопроизводитель машин для чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 Brabham Automotive совместно с Kyron Audio намерены создать аудиосистему стоимостью 250 тысяч долларов. Об этом сообщается на сайте компании Brabham Automotive.

Компания Kyron из австралийского города Аделаида разрабатывает и производит премиальные усилители и громкоговорители. На данный момент самая дорогая аудиосистема компании стоит 249 319 долларов (около 18,3 млн рублей).

Эта система в версии Phoenix представляет из себя восемь усилителей мощностью 0,7 кВт и двух сабвуферов на 1,5 кВт. Каждый элемент аудиосистемы вручную собран на отдельном предприятии.

«Точно так же, как суперкар BT62 меняет ваше представление о возможностях быстрых спортивных авто, прослушивание музыки через аудиосистему Kyron — это потрясающий, захватывающий опыт», — заверил ведущий дизайнер Kyron Ли Грей.

Напомним, все версии суперкара Brabham комплектуются одним и тем же силовым агрегатом — 5,4-литровым V8 без наддува производительностью 700 «лошадей» (667 Нм).

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