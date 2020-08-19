Казань, , 09:13 — REGNUM В Татарии запущено производство техники для людей с ограниченными физическими возможностями, любителей активного отдыха и владельцев фермерских хозяйств. Новые экземпляры техники были представлены на «Дне Поля-2020» в июле, сообщает пресс-служба республиканского минсельхоза.

На сельскохозяйственном мероприятии был представлен мини-трактор, для пользования которым не требуется водительское удостоверение. Кроме того, все агрегаты для людей с ограниченными возможностями оборудованы дистанционно-управляемыми платформами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии со 2 по 4 июля провели крупнейшую выставку полевого формата «День поля-2020». На выставке были представлены передовые достижения сельскохозяйственной отрасли по разделам: «Растениеводство», «Инженерно-техническое обеспечение АПК», «Животноводство», «Мелиорация», «Малые формы хозяйствования» и «Цифровизация АПК».

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