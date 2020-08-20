Тегеран, , 07:56 — REGNUM В попытке усилить ответные меры Ирана на пандемию COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила 100 аппаратов ультразвуковой визуализации министерству здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 18 августа.

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«Эти устройства важны для оценки состояния пациентов с COVID-19. Они будут доставлены во многие больницы по всей стране установлены в отделениях интенсивной терапии, которые предназначены для больных опасным вирусом. Оборудование было спонсировано Кувейтом и Японией на общую сумму около 3 миллионов долларов США, и мы благодарны им за поддержку», — сказал представитель ВОЗ в Исламской Республике Иран (ИРИ) Кристоф Хамельман.

«Эти 100 ультразвуковых аппаратов, которые были предоставлены Всемирной организацией здравоохранения для усиления реагирования страны на COVID-19, будут направлены в учреждения, связанные с университетами медицинских наук по всей стране в соответствии с распределительным списком, предоставленным министерством здравоохранения и медицинского образования», — подчеркнул Хуман Наримани, являющийся заместителем министра по планированию.