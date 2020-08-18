Кемерово, , 17:04 — REGNUM Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения на полигоне Юргинский в Кузбассе на танках Т-72Б3 преодолели участок реки Томи. Максимальная глубина на отдельных участках достигала почти пяти метров. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЦВО.

По замыслу учения, военнослужащим была поставлена задача на форсирование реки и занятие обороны. Механики-водители преодолевали Томь вплавь на БМП, а танкисты — по дну реки, ориентируясь по приборам. Военнослужащие также отработали маневрирование на плаву, развороты и другие действия.

В учениях было задействовано около 40 единиц бронированной техники и более 500 военнослужащих.