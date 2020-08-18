Алабама, США, , 15:31 — REGNUM Японские автопроизводители Toyota и Mazda планируют создать кроссоверы на общей «тележке». Об этом сообщает RG.

Издание сообщает, что сборка таких автомобилей будет осуществляться на строящемся автозаводе в североамериканском штате Алабама. Это предприятие принадлежит японским компаниям на паритетных началах.

Стоит отметить, что изначально на заводе должны были собираться Toyota Corolla, тем не менее в начале текущего года план изменили. Затраты на автопредприятие выросли с 1,6 до 2,3 млрд долларов. Ожидается, что на заводе ежегодно будет выпускаться до 300 тыс. автомобилей.

Какие кроссоверы будут производить на новом заводе станет известно в сентябре нынешнего года.

Ранее компания Mazda объявила о начале продаж модернизированного купеобразного кроссовера CX-4.

Читайте также: Обнародованы результаты продаж Toyota Wildlander в Китае