Москва, , 15:14 — REGNUM В российских дилерских центрах Mitsubishi 1 сентября 2020 года появится ограниченная серия кроссовера Outlander Black Edition. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Серия Black Edition создана в двух комплектациях «2.0 Invite 4WD» и «2.0 Intense+ 4WD». Модернизация коснулась как внешнего вида, так и интерьера машины.

Обе версии имеют чёрные колесные диски из лёгкого сплава, такого же цвета радиаторную решётку и накладки переднего и заднего бампера. Кроме того, авто оснащено хромированными деталями дверей.

Также в чёрном цвете выполнена верхняя часть салона и специальные вставки на передней панели.

В комплектации «Invite 4WD» есть боковые воздушные подушки безопасности, а также подушка безопасности для коленей водителя.

Напомним, в июле текущего года самой продаваемой в России новой моделью Mitsubishi стал кроссовер Outlander. За месяц его российским дилерам удалось продать в количестве 1751 экземпляра.

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