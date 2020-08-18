Северодвинск, Архангельская область, , 15:01 — REGNUM На Севмаше завершили первый этап ремонта и модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера «Адмирал Нахимов». Сегодня корабль был выведен из наливного бассейна к достроечной набережной предприятия.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве обороны, работы по модернизации и ремонту ТАРКР «Адмирал Нахимов» идут по графику. Завершен один из наиболее трудоемких этапов ремонта корабля. Позади дефектация и демонтаж крупногабаритного оборудования, корпусных конструкций, подготовка помещений и монтаж нового оборудования, изоляционных материалов и кабельных трасс.

В ходе модернизации будет произведена замена и обновление систем жизнеобеспечения корабля, радиотехнического вооружения, корабельной энергетики, а также замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения крейсера.

«В результате модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал надводной составляющей ВМФ России», — сообщили в ведомстве.

Справка:

ТАРКР «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» до 1992 г. имел название «Калинин». Был заложен 17 мая 1983 г. на Балтийском судостроительном заводе. 25 апреля 1986 г. спущен на воду. 30 декабря 1988 г. пополнил боевой состав ВМФ СССР. 22 апреля 1992 г. переименован в «Адмирал Нахимов».

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