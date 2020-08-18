Вашингтон, , 13:53 — REGNUM Компания Ram Trucks (принадлежит итало-американскому автоконцерну Fiat Chrysler Automobiles) представила более мощный серийный вседорожник RAM TRX 2021 модельного года. Видео с авто размещено на канале Ram Trucks в YouTube.

Производительность автомобиля составляет 702 л. с. Силовой агрегат позволяет разогнать машину до «сотни» менее чем за 4,5 секунды. При этом максимальная скорость этой модели равна 190 км/ч.

Автопроизводители установили спереди в авто независимую подвеску TRX 2021 из кованого алюминия. Она размещена на адаптивных амортизаторах Bilstein Black Hawk e2. Задний мост Dana 60 имеет плавающие ступицы и электронный дифференциал.

Клиренс модели равен 300 мм. Такой просвет в сочетании с колёсами Goodyear Wrangler Territory 325/65/R18 позволяют автомобилю преодолевать водяной брод глубиной до 82 см.

Напомним, продажи новинки стартуют в четвертом квартале текущего года. RAM TRX 2021 будет выпущен ограниченной серией в 702 автомобиля.

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