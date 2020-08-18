Вашингтон, , 13:31 — REGNUM Американский автопроизводитель Tesla создаёт собственное приложение Tesla App для гаджетов, которое будет выступать в роли ключа. Об этом заявил глава компании Илон Маск на своей странице в Twitter.

Работа над новой опцией уже практически завершена. Новое приложение будет иметь двухфакторную аутентификацию. С помощью Tesla App можно вести контроль запаса хода, а также включать систему кондиционирования, открыть дверь, люк и багажное отделение.

Доступ к авто через приложение будет подтверждаться через SMS либо через приложение-аутентификатор.

Ранее глава Tesla заявил, что уже использует тестовую версию нового автопилота в собственном автомобиле.

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