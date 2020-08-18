Сеул, , 12:32 — REGNUM Южнокорейская компания Kia представила новый минивэн Carnival. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Kia Carnival Kianewscenter

Carnival четвертого поколения комплектуется дизельным двигателем объемом 2,2 л или 3,5-литровым бензиновым мотором. Модель может быть 7-, 8‑ и 11-местная.

Стоимость модели составляет от 27 000 до 35 000 долларов (от 1 975 830 до 2 561 260 рублей).

Компания Kia уже получила около 32 000 предварительных заказов на новые минивэны за последние две недели.

Модель шире и длиннее прошлого поколения, она оснащена динамической решеткой радиатора и более выразительной боковой линией, проходящей по всей длине автомобиля.

В салоне установлены 12,3-дюймовый панорамный дисплей и экран навигационной системы.

Напомним, Carnival — одна из самых продаваемых моделей Kia. С момента ее дебюта в 1998 году на мировых рынках было продано более 2 миллионов автомобилей.

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