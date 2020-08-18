Москва, , 12:11 — REGNUM Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) запатентовал серийный вариант дизайна российского полноразмерного внедорожника Aurus Komendant. Изображение авто размещено в базе Роспатента.

Стоит отметить, что это не первый патент на экстерьер вседорожника. Ещё в 2016—2017 гг. НАМИ регистрировал промежуточные поисковые варианты дизайна авто.

Судя по изображениям, дизайн модели полностью схож с рабочими прототипами Komendant, которые в начале нынешнего года были запечатлены при тестировании в Швеции и в Астрахани.

Авто будет укомплектовано бензиновым мотором V8 рабочим объёмом 4,4 л и производительностью 598 «лошадей». Агрегатироваться движок будет с 9-скоростным «автоматом» и приводом 4×4.

Ранее первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков, заявил, что уже в 2020 году будет создан первый лёгкий вертолёт класса люкс «Ансат», выполненный в стиле Aurus.

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