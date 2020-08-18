Вашингтон, , 11:55 — REGNUM В американском штате Огайо выставлен на продажу тюнингованный Chevrolet Camaro SS Convertible 2011 года выпуска. Соответствующее объявление появилось на сайте eBay.

Авто продаёт компания Forgiato Wheels, однако тюнинг для авто делало ателье TS Customs.

Тюнеры оснастили модель расширенными колёсными арками, модернизированной лицевой частью с новыми фонарями и стильной радиаторной решёткой.

Сзади были установлены увеличенные патрубки системы выхлопа, а также спойлер и кастомный диффузор. Кроме того, специалисты TS Customs укомплектовали авто большими 24-дюймовыми колёсными дисками, «обутыми» в шины Pirelli 275/25 спереди и 405/25 сзади.

В движение автомобиль приводится движком V8 рабочим объёмом 6,2 литров, который работает в связке с 6-скоростным «автоматом».

Стоит машина 189 900 долларов (около 13,9 млн рублей).

Ранее тюнинг-ателье Duramax Specialties представило дизельную версию полноразмерного вседорожника Chevrolet Suburban/GMC Yukon XL.

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