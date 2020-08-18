Токио, , 10:55 — REGNUM Японское тюнинг-ателье Liberty Walk представило копию суперкара Nissan GT-R, созданного из маленького родстера производства японской компании Daihatsu. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Авто оснащено угловатой фальшрадиаторной решёткой в стиле GT-R, воздухозаборниками, а также светодиодными дневными ходовыми огнями, которые похожи на ДХО, используемые в GT-R.

Кроме того, специалисты ателье укомплектовали авто расширенными колёсными арками и комплектом колёсных дисков чёрного цвета. Также автомобиль имеет изготовленные на заказ боковые юбки.

Сзади автомобиля расположены четыре фирменных выхлопных патрубка.

Ранее компания Liberty Walk создала два комплекта доработок для Toyota Supra. Пакеты состоят из передних сплиттеров, боковых подоконников, большого диффузора и огромного спойлера. Комплекты отличаются материалом деталей. Один сделан из стекловолокна, а второй — из углеволокна.

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