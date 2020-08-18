Оттава, , 09:18 — REGNUM Из-за снижения спроса на полноразмерный пикап Nissan Titan/Titan HD японский автопроизводитель выводит эту модель с авторынка Канады. Об этом сообщает издание The Truth About Cars со ссылкой на представителя компании.

Стоит отметить, что пикапы Nissan Titan/Titan HD являются одними из самых больших машин в модельной линейке компании в Северной Америке, тем не менее это не делает его более прибыльным для автопроизводителя.

«Пикап Nissan Titan не будет продаваться в Канаде после 2021 модельного года», — сообщила менеджер по связям Nissan в Канаде Дженнифер Маккарти.

Она добавила, что дилеры марки сосредоточатся на реализации кроссоверов и седанов. Акцент будет сделан на новые модели Rogue (X-Trail) и Versa. Данные автомобили появятся в салонах Канады в конце нынешнего года. Кроме того, на рынок Канады в 2021 году будет выведен новый электрокроссовер Ariya и среднеразмерный пикап Frontier (NAVARA).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в июле 2020 года российские дилеры реализовали 5315 новых моделей Nissan. Это на 34% больше, чем год назад.

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