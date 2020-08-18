Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Суперкар Force 1 V10, созданный на основе культового спорткара Dodge Viper с дизайном от Хенрика Фискера, выставлен на продажу в американском штате Техас. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Уникальное авто находилось в коллекции бизнесмена Бена Китинга. Это первый прототип, созданный специалистами фирмы VLF Automotive. Всего было выпущено пять таких моделей.

Шасси авто такое же, как и у Dodge Viper. Что же касается внешних углепластиковых панелей, то они являются собственной разработкой VLF Automotive.

В качестве силового агрегата автопроизводители установили в авто движок V10 8.4 производительностью 745 л. с. Такой мотор позволяет набирать 97 км/ч за три секунды. При этом максимальная скорость автомобиля равна 350 км/ч.

Владелец оценил редкую модель в 275 тыс. долларов (немногим более 20,1 млн рублей).

Напомним, на аукционе Auburn 5 сентября текущего года будет выставлена концептуальная модель 1050-сильного электрокара FF 91 китайско-американского стартапа Faraday Future.

Читайте также: В Германии на продажу выставлена рестайлинговая модель Ford GT от Mansory