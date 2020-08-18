Москва, , 08:11 — REGNUM Корпорация «Роскосмос» намерена провести доработку конструкции головного обтекателя ракеты-носителя «Союз-2» после того, как при стыковке грузового корабля «Прогресс МС-15» с Международной космической станцией (МКС) в конце июля, были выявлены отклонения. Об этом 18 августа рассказал представитель корпорации, его слова передает РИА Новости.

По словам представителя, комиссией было проведена работа по изучению причин особенностей работ системы «Курс», работавшей в штатном режиме.

«По итогам будет принято решение о внесении ряда незначительных доработок в конструкцию головного обтекателя (ракеты, которая предназначена для запуска) транспортного грузового корабля «Прогресс», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 июля космический грузовой корабль «Прогресс МС-15» был запущен с космодрома «Байконур» и в этот же день была проведена его пристыковка к МКС в автоматическом режиме. Позднее в «Роскосмосе» сообщили, что во время стыковки к станции наблюдались «некоторые отклонения» корабля относительно мишени, которые при этом находились в пределах допуска.