Москва, , 22:57 — REGNUM Серийные поставки тяжёлых роботизированных комплексов «Уран-6» в части и подразделения Южного военного округа начнутся в 2021 году, сообщает 17 августа газета «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ.

Сапёрные гусеничные машины, которыми операторы могут управлять на дистанции до одной тысячи метров, первыми получат подразделения 11-й отдельной гвардейской инженерной бригады.

Дистанционно управляемый «Уран-6» способен проводить разминирование как в городских условиях, так и в горно-лесистой местностях. Механизмы робота способны привести в негодность большинство взрывных устройств.

Оператор робота при сильном обстреле может дистанционно управлять им из укрытия.

Ударный вариант «Урана» вооружен автоматической пушкой и пусковыми установками для ракет. Роботы этого типа предназначены для подавления и уничтожения огневых точек противника.

Первые испытания таких роботов в боевых условиях были проведены в 2014 году в Чечне, затем опытные образцы проходили проверку в условиях войны в Сирии.

Ранее сообщалось, что 25 июля Международный противоминный центр Вооруженных сил России в Московской области завершил обучение первых 20 операторов робототехнического комплекса «Уран-6».

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