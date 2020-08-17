Новороссийск, Краснодарский край, , 22:15 — REGNUM Новый малый ракетный корабль (МРК) «Грайворон», построенный для Черноморского флота, прибыл в Новороссийск на государственные испытания, сообщает 17 августа пресс-служба Южного военного округа.

Малый ракетный корабль «Грайворон» ВМФ России Mil.ru

В данный момент проводятся монтажные работы по оборудованию надстройки корпуса корабля. После их окончания экипаж МРК «Грайворон» и сдаточная команда завода-изготовителя начнет проведение комплекса мероприятий государственных испытаний.

После испытаний малый ракетный корабль (МРК) «Грайворон», прибывший в Новороссийскую военно-морскую базу, войдет в состав Черноморского флота (ЧФ).

При этом МРК «Грайворон» станет четвертым по счёту малым ракетным кораблем Черноморского флота, вооруженным высокоточными крылатыми ракетами «Калибр-НК».

Экипаж корабля уже прошел переподготовку в учебном центре Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, а также стажировку на предприятиях промышленности, изучив технику, оборудование и вооружение своего корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в составе Черноморского флота имеется три малых ракетных корабля проекта «Буян-М»: «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия».

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