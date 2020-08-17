Москва, , 13:50 — REGNUM Итальянское издание La Vanguardia назвало российский электрокар Zetta CM1 — самым дешевым в мире. Об этом сообщается на сайте издания.

«Удобный, красивый и дешевый», — говорится в сообщении.

При этом электрокар будет стоить порядка 5200 евро (около 450 тыс. рублей). Поступить в продажу новинка должна в конце этого года. Серийный выпуск электромобиля будет организован в Тольятти.

Напомним, Zetta — первый российский электромобиль. Максимальная скорость модели составляет 120 км/ч. В качестве силовой установки выступают асинхронные мотор-колеса. Их общая мощность составляет 98 л. с. На одном заряде литий-ионных батарей можно проехать 200 км пути.

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