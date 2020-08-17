Вашингтон, , 12:53 — REGNUM Полноразмерный пикап Sierra версии 2020 года компании GMC (принадлежит General Motors) будет продаваться только с 8-скоростным «автоматом». Об этом сообщается на портале GM Authority.

Таким образом, ранее присутствовавшая в линейке трансмиссий 10-позиционная автоматическая коробка передач пропадает из прайсов.

Восьмискоростная автоматическая трансмиссия нового пикапа будет агрегатироваться с 5,3-литровым бензиновым движком V8 L84.

Кроме того, моторная линейка нового Sierra будет включать в себя: 2,7-литровый турбированный двигатель V8 объёмом 6,2 литров и трёхлитровый шестицилиндровый турбированный дизельный агрегат.

При этом стоит отметить, что на зарубежных форумах владельцы GMC Sierra раскритиковали 8-скоростную автоматическую коробку передач из-за того, что она плохо переключает передачи и часто ломается.

Ранее стало известно, что GMC разрабатывает вариацию вседорожника Yukon с дизельным трёхлитровым движком Duramax. Начало продаж новинки запланировано на ноябрь текущего года.

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