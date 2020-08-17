Берлин, , 12:38 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porsche представил спортивную систему выхлопа для Cayenne GTS Coupe. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Эту систему специалисты компании разрабатывали четыре года. Разработка является детищем Йорга Винкеля — бывшего руководителя отдела акустики немецкой корпорации. Он покинул фирму в 2018 году. Спустя четыре года специалисты марки смогли придать V-образной «восьмерке» уникальное спортивное звучание.

Такого эффекта инженерам удалось достичь благодаря специальной конструкции. Винкель разделил выпускные тракты от левого и правого ряда цилиндров. Это придало звуку мотора насыщенность звучания на низких частотах.

GTS Coupe укомплектован 460-сильной битурбированной «восьмеркой» рабочим объёмом четыре литра, которая агрегатируется с 8-скоростным «автоматом» Tiptronic S. До «сотни» кроссовер может ускоряться за 4,5 секунды.

Ранее стало известно, что группа Volkswagen’s Porsche планирует построить в Словакии новый завод. На этом автопредприятии будут трудиться до 1200 рабочих.

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