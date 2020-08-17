Берлин, , 12:09 — REGNUM В Германии продаётся редкое авто — суперкар Ford GT от тюнинг-ателье Mansory. Объявление о продаже выставлено на немецком сайте Mobile.

Всего тюнерами было собрано три экземпляра данной модели. За выставленный на продажу GT его владельцы хотят получить 1,8 млн евро (155,97 млн рублей). Это приблизительно в четыре раза больше, чем стоит стандартная модель GT.

Автопроизводитель дал модернизированному суперкару знаковое имя — Le Mansory. Оно отсылает к гоночной трассе в Ле-Мане. Также стоит отметить, что разработка авто приурочена к 30-летию Mansory.

В отличие от обычной модели Le Mansory оснащена модернизированным карбоновым кузовом, новым аэродинамическим антикрылом и воздуховодом на крыше. Также автопроизводители снабдили рестайлинговую модель новыми шинами Continental Sport Contact 6 на 21 дюйм.

Внутри автомобиль отделан кожей, алькантарой и углепластиком.

В движение Le Mansory приводит 3,5-литровый силовой агрегат V6 с двумя доработанными турбированными нагнетателями. Мощность движка выросла с 656 до 710 «лошадей».

Ранее немецкое тюнинг-ателье Hofele-Design GmbH представило рестайлинговую версию купе-кроссовера Mercedes-Benz GLE Coupe.

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