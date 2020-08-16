Вашингтон, , 14:58 — REGNUM По состоянию на середину 2020 года в мире насчитывается более 3,1 млрд людей, которые запускают видеоигры на различных платформах. Об этом сообщает портал IGN со ссылкой на отчёт компании DFC Intelligence.

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В отчёте DFC Intelligence были учтены люди, которые запускали видеоигры хотя бы на одной из платформ, включая персональные компьютеры, консоли и приставки, а также смартфоны. Большая часть геймеров (почти половина от общего числа) использует для видеоигр только смартфоны. Эта же категория является самой быстрорастущей.

Персональные компьютеры для видеоигр использует около 1,5 млрд людей. Владельцами специализированных игровых приставок является только 8% от общего числа геймеров.

Также в отчёте представлено распределение пользователей видеоигр по регионам. Большинство геймеров проживает в Азии (53%). На долю Европы приходится 17% геймеров, а на долю Северной и Южной Америки — 15%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае Информационный центр сети интернет Китая представил отчёт, согласно которому число пользователей онлайн-видеоигр в Китае составляет 532 млн человек.