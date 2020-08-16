Париж, , 12:47 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Vega с 53 малыми спутниками с космодрома «Куру» во Французской Гвиане назначен на 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба компании Arianespace.

Занимающаяся организацией космических запусков компания Arianespace планировала провести этот запуск 18 июня. Старт неоднократно переносился из-за неблагоприятных погодных условий.

«Пуск запланирован на 1 сентября», — сообщили в Arianespace.

В состав полезной нагрузки предстоящего запуска входит 53 малых космических аппарата, которые принадлежать организациям из 21 страны. Один из этих спутников — AMICal — разработан в НИИ ядерной физики МГУ совместно с университетом Гренобля. Этот аппарат будет использоваться для изучения полярных сияний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа компания Arianespace успешно запустила с космодрома «Куру» ракету-носитель Ariane 5 с тремя спутниками.

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