Вашингтон, , 12:24 — REGNUM Американская компания Google планирует прекратить поддержку сервиса для видеосвязи Duo. Об этом сообщает портал 9to5Google со ссылкой на источники в компании.

В настоящее время Google поддерживает два сервиса для видеосвязи: Duo и Meet. После вспышки новой коронавирусной инфекции и роста спроса на приложения для видеосвязи в Google начали интенсивно развивать сервис Meet.

По данным портала, следующим шагом Google станет объединение сервисов Duo и Meet на базе последнего. Отмечается, что это позволит компании сосредоточить усилия на одном сервисе. Сообщается, что объединение двух сервисов Google может занять до двух лет. В течение этого времени в Meet должны появиться все функции, которые сейчас поддерживаются только в Duo.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле компания Google встроила сервис Meet в почтовое приложение Gmail.

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