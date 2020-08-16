Вашингтон, , 11:00 — REGNUM Презентация новых смартфонов iPhone 12 от американской компании Apple пройдёт 12 октября, сообщил отраслевой эксперт Джон Проссер на своей странице в социальной сети Twitter.

В последние годы компания Apple представляет новую линейку флагманских смартфонов в сентябре. Однако в июле представители Apple сообщили, что в 2020 году компания представит новые смартфоны на несколько недель позже, чем обычно.

В апреле текущего года компания Apple представила бюджетный смартфон iPhone SE. Отраслевой эксперт Джон Проссер заранее назвал точные характеристики этой модели и дату выхода.

Теперь Проссер опубликовал данные о выходе новых устройств Apple. Он заявил, что 7 сентября компания представит новые умные часы Apple Watch и планшетный компьютер iPad. Смартфоны iPhone 12 будут представлены 12 октября, а продажи начнутся на неделю позже. При этом модель iPhone 12 Pro станет доступна только в ноябре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле эксперты компании Wolfe Research представили прогноз, согласно которому поставки iPhone 12 не превзойдут показатели предыдущей линейки iPhone 11.

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