Токио, , 10:30 — REGNUM Первая автоматическая межпланетная станция компании Ispace будет отправлена к Луне в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба японской компании.

Поверхность Луны NASA

Базирующаяся в Токио компания Ispace была основана в 2010 году. Главным проектом компании является коммерческая программа по исследованию Луны HAKUTO-R.

Первая миссии программы HAKUTO-R предусматривает отправку на Луну посадочного аппарата. Сборка этого аппарата будет начата в 2021 году на заводе JAL Engineering Co. в Японии. После этого космический аппарат пройдёт испытания на объектах компании ArianeGroup в Германии.

В Ispace планируют запустить первую миссию HAKUTO-R в 2022 году. Пуск будет производиться с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX. Для минимизации расходов топлива посадочный модуль будет двигаться к Луне в режиме низкого энергопотребления. Ожидается, что HAKUTO-R совершит мягкую посадку на Луне через три месяца после запуска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года частная израильская компания SpaceIL отправила к Луне космический аппарат «Берешит». Зонд потерпел крушение при неудачной посадке на Луну.