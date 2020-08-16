Вашингтон, , 10:00 — REGNUM Поэтапное закрытие музыкального сервиса Google Play Music продлится с сентября до декабря 2020 года. Об этом сообщается в блоге компании Google.

В Google начали работать над предстоящим закрытием сервиса Play Music около двух лет назад. Это решение объясняется тем, что в Google решили сосредоточить усилия на развитии другого музыкального сервиса компании — YouTube Music. В мае 2020 года в Google объявили о скором закрытии Play Music и призвали пользователей этого сервиса перенести свои музыкальные библиотеки в YouTube Music.

Функции Play Music начнут ограничиваться с сентября текущего года. С этого месяца для жителей ЮАР и Новой Зеландии (а с октября и для жителей всех остальных стран) станут недоступны потоковые музыкальные сервисы. Также пользователи не смогут приобретать новые музыкальные альбомы через этот сервис.

Списки произведений, музыкальные библиотеки, загрузки и покупки будут храниться в Play Music до декабря 2020 года. С января 2021 года сервис будет полностью недоступен, также пропадёт возможность переноса библиотек в YouTube Music.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в Google рассказали, что платным сервисом YouTube Music ежемесячно пользуется более 20 млн человек.

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