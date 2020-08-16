Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Компания Microsoft добавит в Windows 10 приложение «Советы», в котором будет раскрываться подробная информация об обновлениях операционной системы. Об этом сообщается в блоге Microsoft.

В Microsoft признали, что сейчас пользователи не всегда получают доступную информацию об изменениях в новой версии операционной системы. Для решения этой проблемы в американской корпорации решили добавить в Windows 10 специальное приложение «Советы».

Это приложение, в котором представляется подробная информация об изменения в операционной системе, уже доступно для участников тестовой программы Windows Insider. Остальные пользователи Windows 10 получат приложение «Советы» вместе со следующим крупным обновлением.

Также в следующем обновлении Windows 10 будет расширена возможность настройки графики. В частности, в системах с несколькими графическими процессорами пользователи смогут вручную указать, какой графический процессор требуется использовать для конкретного приложения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе из операционной системы Windows 10 была исключена возможность удаления веб-браузера Edge.

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